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Происшествия     16.08.2026 09:01

Мужчина погиб в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе – губернатор Подмосковья

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Теги:  Московская область  БПЛА  беспилотники  атака  16 августа  погиб  пострадали  губернатор  Воробьев  информация  ПВО  СВО 

16 августа — Mossovetinfo.ru — В результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина, сообщил утром 16 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«К сожалению, в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома. Мои искренние соболезнования родным и близким», - сообщил Воробьев.

Также губернатор сообщил:
«В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти. Еще один мужчина получил осколочные ранения в СНТ «Лесной», а жительница поселка Железнодорожный — ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

В Подольске, помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом в СНТ «Лесной», легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке «Матвеевское».

В Домодедово, помимо возгорания склада с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра.

В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.

В Ступино в результате падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня».

Ранее глава региона сообщил, что минувшей ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников, а мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что от атаки беспилотников пострадали три человека в районе МКАД.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  БПЛА  беспилотники  атака  16 августа  погиб  пострадали  губернатор  Воробьев  информация  ПВО  СВО 

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