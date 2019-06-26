26 июня. Mossovetinfo.ru – Неизвестный мужчина угрожает поджечь себя возле здания Министерства строительства и ЖКХ на Садовой-Самотечной улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам источника, мужчина облил себя бензином и требует встречи с руководством ведомства, в противном случае угрожает устроить самосожжение. По словам мужчины, он является обманутым дольщиком.



Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции и экстренных служб, с мужчиной пытаются установить контакт.