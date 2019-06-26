26 июня. Mossovetinfo.ru – Неизвестный мужчина угрожает поджечь себя возле здания Министерства строительства и ЖКХ на Садовой-Самотечной улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, мужчина облил себя бензином и требует встречи с руководством ведомства, в противном случае угрожает устроить самосожжение. По словам мужчины, он является обманутым дольщиком.
Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции и экстренных служб, с мужчиной пытаются установить контакт.
13:38 Происшествия Мужчина, угрожавший сжечь себя у здания Минстроя в Москве, задержан
13:26 Город (Москва и область) Новые станции Сокольнической линии разгрузили станцию «Саларьево» на 14%
13:05 Происшествия Мужчина угрожает поджечь себя возле здания Министерства строительства и ЖКХ в Москве
12:36 Город (Москва и область) С момента открытия парк «Зарядье» посетили 19 миллионов человек
11:23 Происшествия В результате аварии на МКАД один человек погиб, еще один пострадал
15:14 Город (Москва и область) До конца года в Москве введут в строй шесть новых станций метро
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму