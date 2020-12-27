27 декабря. Mossovetinfo.ru – Мужчина скончался при задержании в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.



Инцидент произошел вечером 26 декабря на станции «Щукинская». В полиции отметили, что мужчина вел себя неадекватно и попытался повредить банкомат, на замечания не реагировал.



При задержании он оказал физическое сопротивление и потерял сознание. Причина смерти устанавливается.