2 мая. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено по факту нападения на сотрудника полиции в Москве, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
Инцидент произошел 30 апреля на востоке столицы. Осуществлявший пешее патрулирование полицейский вблизи жилого дома на улице Вешняковская остановил мужчину для проверки документов. Однако мужчина повел себя агрессивно и напал на сотрудника полиции.
В настоящее время нападавший – мужчина 1979 года рождения – задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.
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