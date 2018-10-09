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Происшествия     10.10.2018 10:48

Мужчина зарубил знакомого топором в Москве

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Теги:  СК РФ  убийство  задержание 

10 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следователей, подозреваемый в ходе конфликта в квартире на юго-востоке Москвы нанес своему знакомому несколько ударов топором в голову, от которых потерпевший скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.


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Теги: 
СК РФ  убийство  задержание 

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