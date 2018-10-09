Другие материалы
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Происшествия
10.10.2018, 10:48
Мужчина зарубил знакомого топором в Москве
10 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве. По версии следователей, подозреваемый в ходе ...
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Происшествия
10.10.2018, 09:52
«Дела Кокорина и Мамаева» передали в столичный главк МВД
10 октября. Mossovetinfo.ru – Главное следственное управление московского главка МВД будет расследовать дела о побоях, в которых возможными фигурантами проходят футболисты Александр Кокорин и Павел...
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Происшествия
09.10.2018, 20:27
Сбой произошел вечером 9 октября на красной ветке метро
9 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел вечером во вторник, 9 октября, на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. На восточном участке ...