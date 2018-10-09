10 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



По версии следователей, подозреваемый в ходе конфликта в квартире на юго-востоке Москвы нанес своему знакомому несколько ударов топором в голову, от которых потерпевший скончался.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.