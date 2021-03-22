Другие материалы
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Происшествия
22.03.2021, 14:39
Пригожин просит возбудить дело в отношении президента США за попытку его похищения
22 марта. Mossovetinfo.ru - Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, распространила информацию о том, что 22 марта, Евгений Викторович Пригожин обратился в Следстве...
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Происшествия
22.03.2021, 13:53
Губернатор Пензенской области Белозерцев арестован по делу о получении взятки
22 марта. Mossovetinfo.ru – Басманный районный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба суда. Белозе...
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Происшествия
22.03.2021, 13:44
МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального
22 марта. Mossovetinfo.ru – Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту якобы имевшего места отравления Алексея Навального, соответствующее письмо руководителя Томского следственного...