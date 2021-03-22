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Происшествия     22.03.2021 13:44

МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

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Теги:  МВД  Алексей Навальный  суд  отравление  отказ 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту якобы имевшего места отравления Алексея Навального, соответствующее письмо руководителя Томского следственного линейного отделения МВД было зачитано в 235-го гарнизонном военном суде.

Навальный обратился с иском к следователю Главного военного следственного управления СК РФ, который отказался возбуждать уголовное дело по факту инцидента. В СК РФ указали, что так как Навальный был госпитализирован с борта самолета, заявление было передано в линейный отдел полиции.

В письме главы отдела указано, что по факту госпитализации Навального была проведена проверка, по итогам которой было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с «отсутствием события преступления».

По итогам рассмотрения дела, 235-й гарнизонный военный суд принял решение отклонил жалобу Навального и признал законным решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Защита Навального уже заявила, что обжалует решение суда.

20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite.

Представитель немецкого правительства заявил, что лаборатория Бундесвера провела анализ и установила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Проверка, проведенная МВД РФ не подтвердила факт отравления Навального.

17 января Навальный, который вернулся после лечения из Германии, был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы зменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за неоднократное нарушение условий испытательного срока.

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Теги: 
МВД  Алексей Навальный  суд  отравление  отказ 

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