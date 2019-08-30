30 августа. Mossovetinfo.ru – Главное управление МВД по городу Москве опубликовало на своем официальном сайте предупреждение об ответственности за участие в несанкционированной акции, которую оппозиция намерена провести в амфитеатре на Хохловской площади 31 августа.



В сообщении указано, что никаких уведомлений о проведении данной акции городские власти не получали. В связи с этим организаторам предлагается отказаться от ее проведения, а гражданам – от участия в ней. Также напоминается, что за участие в несанкционированной акции предусмотрена ответственность по закону.



Сообщается, что в связи с тем, что акция незаконна, возрастает риск провокаций и угроз личной безопасности граждан, как участников акции, так и посторонних.



В связи с этим в целях обеспечения безопасности и сохранения общественного порядка амфитеатр на Хохловской площади 30 августа работать не будет.