30 августа. Mossovetinfo.ru – Главное управление МВД по городу Москве опубликовало на своем официальном сайте предупреждение об ответственности за участие в несанкционированной акции, которую оппозиция намерена провести в амфитеатре на Хохловской площади 31 августа.
В сообщении указано, что никаких уведомлений о проведении данной акции городские власти не получали. В связи с этим организаторам предлагается отказаться от ее проведения, а гражданам – от участия в ней. Также напоминается, что за участие в несанкционированной акции предусмотрена ответственность по закону.
Сообщается, что в связи с тем, что акция незаконна, возрастает риск провокаций и угроз личной безопасности граждан, как участников акции, так и посторонних.
В связи с этим в целях обеспечения безопасности и сохранения общественного порядка амфитеатр на Хохловской площади 30 августа работать не будет.
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