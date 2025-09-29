 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     08.10.2025 14:54

МВД России лишило приобретённого гражданства 2875 человек

Теги:  Россия  МВД  гражданство  угрозы  лишение  безопасность 

8 октября — Mossovetinfo.ru — Территориальными органами МВД РФ вынесло 2875 решений о прекращении гражданства с 2023 года, с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» , сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Основные причины таких решений в отношении натурализованных граждан Российской Федерации:
- вступление в силу приговора суда о привлечении их к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений;
- неисполнение ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учет», - отмечается в сообщении.

Институт прекращения гражданства Российской Федерации направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых влечет возникновение угроз национальной и общественной безопасности.

x

Карта места

