08.10.2025, 14:54
МВД России лишило приобретённого гражданства 2875 человек
8 октября — Mossovetinfo.ru — Территориальными органами МВД РФ вынесло 2875 решений о прекращении гражданства с 2023 го...
02.10.2025, 11:53
Грета Тунберг и другие активисты на судах с гуманитарной помощью задержаны Израилем
2 октября — Mossovetinfo.ru — Израильские силы задержали экипаж флотилии «Сумуд» с гуманитарной помощью, направляв...
29.09.2025, 12:51
Пенсионерка и ее 6-летний внук погибли после сбития БПЛА в Подмосковье – губернатор
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье, в Воскре...