МВД России лишило приобретённого гражданства 2875 человек

8 октября — Mossovetinfo.ru — Территориальными органами МВД РФ вынесло 2875 решений о прекращении гражданства с 2023 года, с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» , сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.



«Основные причины таких решений в отношении натурализованных граждан Российской Федерации:

- вступление в силу приговора суда о привлечении их к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений;

- неисполнение ими обязанности по первоначальной постановке на воинский учет», - отмечается в сообщении.



Институт прекращения гражданства Российской Федерации направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых влечет возникновение угроз национальной и общественной безопасности.