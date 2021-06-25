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Происшествия
27.06.2021, 09:36
МВД: женщина была задержана в МФЦ после того, как укусила полицейского
27 июня. Mossovetinfo.ru – Женщина была задержана после того, как несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и у...
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Происшествия
25.06.2021, 18:30
Полиция пресекла продажу фиктивных справок об освобождении от вакцинации против COVID-19
25 июня. Mossovetinfo.ru – Полиция пресекла в Москве деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовл...
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Происшествия
25.06.2021, 09:46
Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке метро утром 25 июня
25 июня. Mossovetinfo.ru - На Люблинско-Дмитровской линии метро утром в пятницу. 25 июня, произошел сбой в движении поез...