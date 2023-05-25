На данный момент в результате атак БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал — Собянин

30 мая — Mossovetinfo.ru — 30 мая рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях в Москве произошли незначительные повреждения, на данный момент в результате атак БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал, — сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы России Сергей Собянин.



"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", — сообщил Собянин.



"Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", — также написал мэр Москвы.