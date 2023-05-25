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Происшествия     30.05.2023 07:38

На данный момент в результате атак БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал — Собянин

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Теги:  Москва  беспилотники  БПЛА  атаки  пострадавшие  Собянин 

30 мая — Mossovetinfo.ru — 30 мая рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях в Москве произошли незначительные повреждения, на данный момент в результате атак БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал, — сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы России Сергей Собянин.

"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", — сообщил Собянин.

"Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", — также написал мэр Москвы.

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Теги: 
Москва  беспилотники  БПЛА  атаки  пострадавшие  Собянин 

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