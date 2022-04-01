На месте пожара в Белгороде проводится наращивание сил и средств - МЧС

1 апреля, Mossovetinfo.ru - На месте пожара в Белгороде проводится наращивание сил и средств, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. Силами Администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц, отмечается в сообщении.



Информация о возгорании резервуаров с топливом поступила в МЧС в 05:51 (мск). По предварительной информации пострадало 2 человека (работники предприятия).



Пожарный поезд, 194 спасателя и 59 единиц техники работают на месте пожара, сообщает пресс-служба МЧС. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.



По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде. Минобороны эту информацию пока не комментировало.