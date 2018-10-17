17 октября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на МЦК, остановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке, сообщается на официальном сайте МЖД.



Сообщается, что сбой произошел по техническим причинам. Движение поездов «Ласточка» против часовой стрелки осуществляется штатно.



Сотрудники МЦК предпринимают все меры, чтобы возобновить движение поездов.