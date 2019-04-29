Другие материалы
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Происшествия
30.04.2019, 14:01
На мусоросжигательном заводе в Москве нашли учебные гранаты
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Гранаты, обнаруженные на территории мусоросжигательного завода в Москве, оказались учебными, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы. ...
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Происшествия
30.04.2019, 13:00
Повредивший в Третьяковке картину Репина мужчина, получил 2,5 года колонии
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии Игоря Подпорина, который в Третьяковской галерее повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». ...
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Происшествия
29.04.2019, 12:40
Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии
29 апреля. Mossovetinfo.ru – Мещанский районный суд Москвы признал Виктора Захарченко (отца полковника Дмитрия Захарченко) виновным в растрате денег банка «Московское ипотечное агентство» и пригово...