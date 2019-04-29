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Происшествия     30.04.2019 14:01

На мусоросжигательном заводе в Москве нашли учебные гранаты

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Теги:  гранаты  проверка 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Гранаты, обнаруженные на территории мусоросжигательного завода в Москве, оказались учебными, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Ранее сообщалось, что на территории завода на улице Пехорская было обнаружено 14 гранат для подствольного гранатомета.

Саперы проверяют, каким образом гранаты оказались на территории завода.


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Теги: 
гранаты  проверка 

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