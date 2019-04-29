30 апреля. Mossovetinfo.ru – Гранаты, обнаруженные на территории мусоросжигательного завода в Москве, оказались учебными, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.



Ранее сообщалось, что на территории завода на улице Пехорская было обнаружено 14 гранат для подствольного гранатомета.



Саперы проверяют, каким образом гранаты оказались на территории завода.