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Происшествия     06.09.2021 19:44

На станции метро «Проспект Вернадского» произошло возгорание

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Теги:  метро  ЧП 

6 сентября. Mossovetinfo.ru — Возгорание, произошедшее в вагоне поезда на станции метро «Проспект Вернадского», было ликвидировано до прибытия пожарных, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, машинисты затушили огонь сами.
 
Очаг возгорания, по предварительным данным, был в месте расположения электрооборудования. Вероятнее всего, причиной стало коротко замыкание.
 
Как сообщили в столичном дептрансе, ранее на Сокольнической линии прекращали движение от «Юго-Западной» до «Университета» для проверки состава. Поезда, следующие из центра, проезжали «Проспект Вернадского» без остановки, пассажиров со станции эвакуировали. В данный момент движение полностью восстановлено.

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Теги: 
метро  ЧП 

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