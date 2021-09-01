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Происшествия
06.09.2021, 19:44
На станции метро «Проспект Вернадского» произошло возгорание
6 сентября. Mossovetinfo.ru — Возгорание, произошедшее в вагоне поезда на станции метро «Проспект Вернадского», было...
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Происшествия
03.09.2021, 15:09
На востоке Москвы нашли мину времен Великой Отечественной Войны
3 сентября. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы перекрыт съезд с МКАД на Носовихинское шоссе, сообщается в telegram-канал...
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Происшествия
01.09.2021, 14:38
Против ВРИО начальника истринского ИВС возбудили уголовное дело после побега заключенных
1 сентября. Mossovetinfo.ru — Уголовное дело возбудили против ВРИО начальник истринского изолятора временного соде...