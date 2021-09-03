На востоке Москвы нашли мину времен Великой Отечественной Войны

3 сентября. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы перекрыт съезд с МКАД на Носовихинское шоссе, сообщается в telegram-канале ГИБДД Москвы.



Движение перекрыто в связи с тем, что в данном районе в ходе ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времен Великой Отечественной войны.



На месте дежурят сотрудники ГИБДД, организован отвод транспорта, съезд с МКАД на шоссе перекрыт полностью. На место вызваны сотрудники экстренных служб.



Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.



