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Происшествия     21.04.2019 12:54

На востоке Москвы выявлен притон для занятия проституцией

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Теги:  ВАО 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы полицейские выявили притон для занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.

Притон находился в одном из домов на Щелковском шоссе. Была задержана 31-летняя приезжая. Она размещала объявления об оказании услуг через интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Также были задержаны две девушки. В отношении них был составлен протокол об административном по статье «Занятие проституцией».


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Теги: 
ВАО 

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