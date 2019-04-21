21 апреля. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы полицейские выявили притон для занятия проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ВАО.



Притон находился в одном из домов на Щелковском шоссе. Была задержана 31-летняя приезжая. Она размещала объявления об оказании услуг через интернет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Также были задержаны две девушки. В отношении них был составлен протокол об административном по статье «Занятие проституцией».