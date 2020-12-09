9 декабря. Mossovetinfo.ru - На юге Москвы прорвало трубу с горячей водой. Сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Сообщается, что прорыв произошел на улице Теплый Стан, в районе дома № 12. В месте прорыва образовался фонтан горячей воды высотой до 3 метров.



Движение по улице перекрыто, для регулировки движения вызваны сотрудники ГИБДД. В районе прорыва образовалось облако пара.