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Происшествия     09.12.2020 15:28

На юге Москвы прорвало трубу с горячей водой

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Теги:  отоление  водоснабжение  авария  Теплый Стан 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - На юге Москвы прорвало трубу с горячей водой. Сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что прорыв произошел на улице Теплый Стан, в районе дома № 12. В месте прорыва образовался фонтан горячей воды высотой до 3 метров.

Движение по улице перекрыто, для регулировки движения вызваны сотрудники ГИБДД. В районе прорыва образовалось облако пара.


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Карта места

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Теги: 
отоление  водоснабжение  авария  Теплый Стан 

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