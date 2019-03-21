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Происшествия     21.03.2019 13:23

На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за просевшего дорожного полотна

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Теги:  происшествия  перекрытие движения 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Движение на юго-востоке Москвы перекрыли из-за просевшего дорожного полотна, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Сообщается, что дорожное полотно просело на пересечении улиц Маршала Голованова и Перервы. Площадь проседания составила 24 квадратных метра.

На месте происшествия движение перекрыто полностью, ведутся восстановительные работы.


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Карта места

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Теги: 
происшествия  перекрытие движения 

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