21 марта. Mossovetinfo.ru – Движение на юго-востоке Москвы перекрыли из-за просевшего дорожного полотна, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Сообщается, что дорожное полотно просело на пересечении улиц Маршала Голованова и Перервы. Площадь проседания составила 24 квадратных метра.



На месте происшествия движение перекрыто полностью, ведутся восстановительные работы.