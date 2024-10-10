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Происшествия     15.10.2024 14:53

На юго-западе Москвы взорвали устройство в машине предпринимателя

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Теги:  Москва  юго-запад  криминал  машина  взрыв  инцидент  предприниматель  реанимация  следствие  прокуратура 

15 октября — Mossovetinfo.ru — Прокуратура г. Москвы поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), сообщает прокуратура в своем официальном канале.

«В результате инцидента на ул. Профсоюзная поврежден автомобиль, пострадали трое человек, в том числе 6-летний мальчик», - сообщает прокуратура.

В Официальном новостном телеграм-канале ГСУ СК России по г. Москве сообщается, что «Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего. В рамках расследования уголовного дела осматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, проводятся обыски».

Также сообщается: «Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь, мужчина находится в реанимации. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к проведению с ними следственных действий.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления».

Фото: прокуратура Москвы


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Теги: 
Москва  юго-запад  криминал  машина  взрыв  инцидент  предприниматель  реанимация  следствие  прокуратура 

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