На юго-западе Москвы взорвали устройство в машине предпринимателя

15 октября — Mossovetinfo.ru — Прокуратура г. Москвы поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), сообщает прокуратура в своем официальном канале.



«В результате инцидента на ул. Профсоюзная поврежден автомобиль, пострадали трое человек, в том числе 6-летний мальчик», - сообщает прокуратура.



В Официальном новостном телеграм-канале ГСУ СК России по г. Москве сообщается, что «Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего. В рамках расследования уголовного дела осматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, проводятся обыски».



Также сообщается: «Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь, мужчина находится в реанимации. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к проведению с ними следственных действий.



Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления».



Фото: прокуратура Москвы