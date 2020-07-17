17 июля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали начальника шестого отдела управления МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева при получении взятки, сообщает РБК.



Сообщается, что Дмитриев был задержан при получении взятки в полтора миллиона рублей. Взятку он получил за прекращение проверки в отношении одной из московских организаций.



В случае подтверждения вины, Дмитриев будет уволен из МВД и понесет наказание согласно закону, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.



Дмитриеву выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.