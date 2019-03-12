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Происшествия     12.03.2019 11:00

Начальника отдела департамента при Верховном суде избили в Москве

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Теги:  нападение  избиение  Верховный суд 

12 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве избили начальника отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова, сообщает РБК со ссылкой на источники в главном управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

Нападение на Лыкова произошло вечером 6 марта возле станции метро «Щелковская». Двое неизвестных избили Лыкова и отобрали у него планшет и документы.

Полицейским удалось задержать одного из нападавших. Им оказался уроженец Ингушетии, ранее осужденный за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Ведется розыск второго нападавшего.


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Теги: 
нападение  избиение  Верховный суд 

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