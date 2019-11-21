21 ноября. Mossovetinfo.ru – В правоохранительные органы Москвы поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в ряде учебных заведений Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Среди «заминированных» зданий Технический пожарно-спасательный колледж имени Максимчука, Пожарный колледж №57, Колледж полиции, Кадетский корпус полиции, два корпуса Московского финансово-юридического университета.



Кадетский корпус полиции на улице Маршала Тухачевского был эвакуирован, здание проверено, никаких взрывных устройств не обнаружено. Другие здания проверяют кинологи.