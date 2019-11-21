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Происшествия     21.11.2019 11:00

Неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в ряде учебных заведений Москвы - СМИ

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Теги:  телефонный терроризм  угроза взрыва  колледжи 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – В правоохранительные органы Москвы поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в ряде учебных заведений Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Среди «заминированных» зданий Технический пожарно-спасательный колледж имени Максимчука, Пожарный колледж №57, Колледж полиции, Кадетский корпус полиции, два корпуса Московского финансово-юридического университета.

Кадетский корпус полиции на улице Маршала Тухачевского был эвакуирован, здание проверено, никаких взрывных устройств не обнаружено. Другие здания проверяют кинологи.


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Теги: 
телефонный терроризм  угроза взрыва  колледжи 

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