29 апреля. Mossovetinfo.ru – Неизвестный нанес ножевые ранения двум мужчинам на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.



Инцидент произошел на улице Новоясеневская. Пострадавшие госпитализированы.



Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.