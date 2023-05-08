Нет движения на части Арбатско-Покровской линии (3) - выделено 74 автобуса

9 мая - Mossovetinfo.ru - «Мосгортранс выделил 74 автобуса для компенсационного маршрута КМ от метро «Курская» до метро «Партизанская» с остановками у станций метро по пути: «Курская», «Бауманская», «Элетрозаводская», «Семеновская», «Партизанская», - говорится в сообщении Дептранса столицы.



На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Партизанской» до «Киевской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



Просят пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК), Кольцевой, Большой кольцевой и Сокольнической линиями метро, Казанским направлением железной дороги, а также другими маршрутами наземного транспорта.



ОБНОВЛЕНО - Дептранс сообщает, что движение на Арбатско-Покровской линии (3) вводится в график.