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Происшествия     09.05.2023 21:46

Нет движения на части Арбатско-Покровской линии (3) - выделено 74 автобуса

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Теги:  метро  сбой  Арбатско-Покровская линия  КМ  компенсация  ЧП 

9 мая - Mossovetinfo.ru - «Мосгортранс выделил 74 автобуса для компенсационного маршрута КМ от метро «Курская» до метро «Партизанская» с остановками у станций метро по пути: «Курская», «Бауманская», «Элетрозаводская», «Семеновская», «Партизанская», - говорится в сообщении Дептранса столицы.

На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Партизанской» до «Киевской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Просят пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК), Кольцевой, Большой кольцевой и Сокольнической линиями метро, Казанским направлением железной дороги, а также другими маршрутами наземного транспорта.

ОБНОВЛЕНО - Дептранс сообщает, что движение на Арбатско-Покровской линии (3) вводится в график.

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Карта места

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Теги: 
метро  сбой  Арбатско-Покровская линия  КМ  компенсация  ЧП 

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