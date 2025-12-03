 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     10.12.2025 17:49

Незаконно легализовавшие в РФ 53 197 иностранцев члены преступной группы задержаны - УФСБ

Теги:  Россия  миграция  мигранты  УФСБ  ОРМ  преступная группа  задержание  выдворение  уголовное дело 

10 декабря — Mossovetinfo.ru — Сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц в сфере миграции, участники этой преступной группы организовали крупный канал незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем изготовления фиктивных трудовых договоров, сообщила, сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Установлено, что одним из организаторов канала незаконной миграции является уроженец г. Одессы, 1988 г. р., у которого в ходе обыска обнаружены паспорта Болгарии и Украины.

За время осуществления противоправной деятельности участники преступной группы незаконно легализовали 53 197 иностранных граждан», - сообщает УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В отношении 12 граждан РФ в результате проведенных Управлением оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ(организация незаконной миграции), задержанным предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также сообщается, что проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления.

В сообщении УФСБ отмечается, что «все иностранные граждане, получившие поддельные документы, установлены и будут выдворены из Российской Федерации с последующим закрытием въезда в страну».

В конце октября нынешнего года более 370 мигрантов было задержано в одном из столичных хостелов в ходе рейда Военного следственного управления СК России, проведенного при содействии спецназа Росгвардии.

В конце марта нынешнего года об угрозе нелегальной миграции общественной стабильности и безопасности сообщил с трибуны Госдумы глава Правительства Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом о работе правительства и ответа на вопросы депутатов. «Миграционная политика – крайне чувствительный вопрос. Большая доля нелегальной миграции является угрозой общественной стабильности и безопасности», – сказал глава Правительства.

