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Происшествия     22.03.2019 17:12

Ни одно из анонимных сообщений об угрозах взрыва в Москве не подтвердилось

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Теги:  угроза взрыва  телефонный терроризм 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Ни одно из анонимных сообщений, о заложенных в московских зданиях взрывных устройствах не подтвердилось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в течение дня поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в 11 московских школах, в детском саду, в одной из гостиниц на Варшавском шоссе, и в бизнес-центре «Фабрика Станиславского». Из зданий было эвакуировано несколько тысяч человек. Все здания были проверены, взрывных устройств обнаружено не было.

За последние месяцы отмечено несколько волн анонимных сообщений о взрывных устройствах, заложенных в различных зданиях Москвы и других городов России. Ни в одном случае сообщения не подтвердились.

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Теги: 
угроза взрыва  телефонный терроризм 

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