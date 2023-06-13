21 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 21 июня по видеосвязи провёл совещание с членами Правительства по вопросу «об обеспечении ресурсной независимости отраслей экономики в некоторых приоритетных видах полезных ископаемых», — сообщила пресс-служба Кремля.
Путин предложил начать совещание с вопроса Об организации работы по помощи людям после прорыва Каховской ГЭС и предоставил слово Министру Александру Вячеславовичу Куренкову.
Доклад (выступление) А.В.Куренкова ИА МОССОВЕТ публикует полностью, — по стенограмме пресс-службы Президента
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«А.Куренков: Уважаемый Владимир Владимирович!
В результате разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции произошло подтопление 23 населенных пунктов: Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области. В зоне затопления оказалось более 23 тысяч жилых домов, 152 социально значимых административных и инфраструктурных объекта. Также затоплена территория Нижнеднепровского национального природного парка и 12 кладбищ.
Решением правительственной комиссии по чрезвычайной ситуациям сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Установлен федеральный уровень реагирования. В зону бедствия направлена группировка сил, в составе которой – спасатели МЧС России, военнослужащие Министерства обороны, специалисты федеральных структур и органов власти Херсонской области.
На сегодняшний день численность группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет более полутора тысяч человек и 350 единиц техники, в их числе 91 специалист в области ликвидации последствий химического и биологического заражения, которые выполняют работу по специальной обработке социально значимых объектов, многоквартирных домов и кладбищ.
Совместными действиями всех сил спасено более двух тысяч человек, в том числе 209 детей, обнаружены тела 41 погибшего, госпитализирован 121 человек. Из подтопленных населенных пунктов оперативно эвакуировано более восьми тысяч человек, в том числе 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин. В настоящее время в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается всесторонняя помощь, осуществляется обеспечение питанием и предметами первой необходимости. Остальные граждане убыли к родственникам и знакомым.
Свободная емкость имеющихся пунктов временного размещения в Херсонской области в случае необходимости позволяет разместить еще около 3,5 тысячи человек.
Для обеспечения аварийно-спасательных работ и потребностей пострадавшего населения из государственного материального резерва и резерва МЧС России силами спасательных центров в Херсонскую область доставлена необходимая техника и оборудование.
Кроме того, региональными властями передано более 240 тонн продовольствия и имущества для жизнеобеспечения населения в пунктах временного размещения. Совместно с субъектами Российской Федерации и общественными организациями доставлено 400 тонн бутилированной воды.
Работу по доставке помощи продолжаем. На все заявки Херсонской области оперативно реагируем.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Общую координацию действий межведомственной группировки осуществляет правительственная комиссия, созданная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2023 года. В зоне чрезвычайной ситуации функционирует оперативный штаб под руководством МЧС России.
По мере схода воды осуществляется разбор завалов и специальная обработка территории, вывоз мусора, утилизация трупов животных и птиц. Подразделения Министерства обороны и Роспотребнадзора проводят биологические и химические исследования окружающей среды. МЧС России оказывает методическую помощь Правительству Херсонской области по работе оценочных комиссий, подготовке обосновывающих документов и организации выплат пострадавшим гражданам. В настоящее время эти выплаты осуществляются из областного бюджета. Работа по ликвидации чрезвычайной ситуации в Херсонской области продолжается.
Доклад окончил. Спасибо за внимание.
В.Путин: Спасибо.
Нужна какая-то дополнительная помощь к тем мероприятиям, которые сейчас проводятся Вашим министерством, другими ведомствами и местными властями?
А.Куренков: Владимир Владимирович, проблемы всплывают буквально ежедневно. Мы по поводу помощи обращаемся и в рамках комиссии ее прорабатываем.
В.Путин: Хорошо, ладно».
Подтопления в Херсонской области, вызванные разрушением Каховской ГЭС
, признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера (ЧС), — по оперативной оценке ущерб от ЧС на территории Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей, — сообщало
ИА МОССОВЕТ 14 июня.