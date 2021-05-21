Оборвавшиеся в московском Лианозово качели травмировали девочку

21 мая. Mossovetinfo.ru - Прокуратура г. Москвы организована проверка в связи с травмированием малолетнего ребенка на северо-востоке города в районе Лианозово, где "девочка 2013 года рождения качалась на качелях на детской площадке".



"В результате обрыва цепи на качелях ребенок получил телесные повреждения, малолетней потребовалась медицинская помощь", - сообщает прокуратура города.



Проведение прокурорской проверки поручено Бутырской межрайонной прокуратуре. "Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту детской площадки", — говорится в сообщении.



Инцидент произошел 19 мая 2021 года.