Обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими на Севере Москвы прокуратура взяла на контроль

6 ноября — Mossovetinfo.ru — Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на севере Москвы, где, по предварительным данным, в 8:40 часов на Ленинградском шоссе в районе дома 71 водитель маршрутного автобуса "Газель" совершил столкновение с автобусом, который стоял на остановке общественного транспорта

.

В результате дорожной аварии 6 пассажиров маршрутного автобуса для оказания медицинской помощи направлены в медучреждения, отмечается в сообщении прокуратуры.



Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры Москвы