Другие материалы
-
Происшествия
06.11.2025, 11:39
Обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими на Севере Москвы прокуратура взяла на контроль
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на севере М...
-
Происшествия
29.10.2025, 11:47
ГП РФ требует изъять активы экс-мэра Сочи Копайгородского на 1,7 млрд руб
29 октября — Mossovetinfo.ru — Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства активы бывшего м...
-
Происшествия
28.10.2025, 09:08
Мужчина-пешеход погиб под колесами электробуса на северо-востоке Москвы
28 октября — Mossovetinfo.ru — Мужчина-пешеход, попавший под электробус на северо-востоке Москвы, от полученных трав...