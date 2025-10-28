 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     06.11.2025 11:39

Обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими на Севере Москвы прокуратура взяла на контроль

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ДТП  Москва  автобус  маршрутка  пострадавшие  прокуратура  контроль 

6 ноября — Mossovetinfo.ru — Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на севере Москвы, где, по предварительным данным, в 8:40 часов на Ленинградском шоссе в районе дома 71 водитель маршрутного автобуса "Газель" совершил столкновение с автобусом, который стоял на остановке общественного транспорта
.
В результате дорожной аварии 6 пассажиров маршрутного автобуса для оказания медицинской помощи направлены в медучреждения, отмечается в сообщении прокуратуры.

Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры Москвы


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ДТП  Москва  автобус  маршрутка  пострадавшие  прокуратура  контроль 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:39 Происшествия Обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими на Севере Москвы прокуратура взяла на контроль

06:53 Город (Москва и область) До 10 градусов тепла ожидаются в Москве и области в четверг

12:15 Общество Скидки для пенсионеров начнут действовать по будням на рыбных рынках «Москва – на волне»

10:07 Город (Москва и область) График работы социальных учреждений Москвы 2, 3 и 4 ноября

09:49 В России В оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости, заявил ТАСС Песков

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru