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Происшествия     26.06.2026 09:39

Обвинение в приготовлении к совершению массовых убийств детей в школах предъявлено подростку в Подмосковье

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Теги:  подростки  школьники  терроризм  сеть  СК РФ  ФСБ  обвинение  следствие 

26 июня — Mossovetinfo.ru — В Московской области несовершеннолетнему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению массовых убийств детей в школах, в управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее 3-х граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами, - сообщает СК России.

«Главным следственным управлением СК России по Московской области совместно с ФСБ России и МВД России в Республике Дагестан задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников (ч. 1 ст. 30, п.п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», - сообщает СК России.

Отмечается, что «противоправная деятельность фигуранта курировалась спецслужбами Украины и была направлена на вербовку российских подростков для совершения нападений на школы с целью массовых убийств, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. В управлении террористической сетью, наряду с задержанным, принимали участие не менее 3-х граждан Украины, а также соучастники из других стран, которые находились на связи с украинскими спецслужбами».

«В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия», - говорится в сообщении.

Обвиняемый и его украинские кураторы осуществляли свою преступную деятельность как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в различных городах США и стран Европы, где «в 2025-2026 годах участники организации совершили более 20 поджогов автомобилей, рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов. Финансировалась эта преступная деятельность спецслужбами Украины», - подчеркивается в сообщении.

СК РФ сообщает, что «на момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тыс. подписчиков, из них порядка 5 тысяч являлись активными участниками данных сообществ. У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций, их содержимое изучают следователи».

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Теги: 
подростки  школьники  терроризм  сеть  СК РФ  ФСБ  обвинение  следствие 

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