Другие материалы
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Происшествия
05.09.2018, 08:25
Один человек погиб и 9 пострадали в результате ДТП в Подмосковье
5 сентября. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с маршрутным такси в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД Подмосковья. Ав...
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Происшествия
04.09.2018, 09:21
Мужчине предъявлено обвинение по делу об убийстве полицейского в Москве
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Мужчине, который подозревается в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская», предъявлено обвинение, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Мо...
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Происшествия
03.09.2018, 08:32
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская»
3 сентября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская», сообщается на официальном сайте московского управления МВД. Прес...