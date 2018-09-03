5 сентября. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП с маршрутным такси в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД Подмосковья.



Авария произошла на 31-м километре трассы М-1 «Беларусь». Грузовик столкнулся с маршрутным такси, в результате один человек погиб, девять пострадали. ДТП произошло в районе около 04:30 утра.



Все пострадавшие доставлены в Можайскую районную больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.