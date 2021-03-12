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Происшествия     12.03.2021 15:28

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

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Теги:  ДТП  авария  Подмосковье  гибель 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с бетономешалкой на трассе А107 (Московское малое кольцо) в Подмосковье, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Московской области.

Сообщается, что водитель грузовой бетономешалки не справился с управлением, в результате машина опрокинулась на два легковых автомобиля. Водитель бетономешалки погиб, пассажиры одного из легковых автомобилей получили травмы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.

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Теги: 
ДТП  авария  Подмосковье  гибель 

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