Один человек погиб и шестеро пострадали в аварии с маршруткой в ТИНАО - ГИБДД

18 октября. Mossovetinfo.ru - В результате опрокидывания маршрутного такси на 29 км Киевского шоссе, в сторону Москвы в ТиНАО погиб один человек, пострадали шесть, сообщает пресс-служба столичной Гоставтосинпекции. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства ДТП.



В результате ДТП погибла жительница Московской области 1987 г.р., медицинская помощь потребовалась 6 пассажирам, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки и принятие процессуального решения по факту ДТП, на месте находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.