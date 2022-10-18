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Происшествия     18.10.2022 13:06

Один человек погиб и шестеро пострадали в аварии с маршруткой в ТИНАО - ГИБДД

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Теги:  ДТП  ТиНАО  гибель  пострадавшие  ГИБДД 

18 октября. Mossovetinfo.ru - В результате опрокидывания маршрутного такси на 29 км Киевского шоссе, в сторону Москвы в ТиНАО погиб один человек, пострадали шесть, сообщает пресс-служба столичной Гоставтосинпекции. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В результате ДТП погибла жительница Московской области 1987 г.р., медицинская помощь потребовалась 6 пассажирам, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки и принятие процессуального решения по факту ДТП, на месте находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Бутов.

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Теги: 
ДТП  ТиНАО  гибель  пострадавшие  ГИБДД 

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