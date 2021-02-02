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Происшествия     02.02.2021 10:14

Один человек погиб в ДТП с участием пяти машин на Кутузовском проспекте

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Теги:  ДТП  авария  гибель  смерть  Кутузовский проспект 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на Кутузовском проспекте, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Сообщается, что один из водителей, который двигался в сторону области, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с двумя автомобилями ДПС, после чего столкнулся еще с двумя иномарками.

От полученных повреждений водитель скончался на месте. Также среди пострадавших водитель и инспектор ДПС. Медицинскую помощь им оказали на месте.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии устанавливаются. По предварительной информации, причиной ДТП стало превышение скорости.

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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария  гибель  смерть  Кутузовский проспект 

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