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09:20 Мнения Иммунолог дал прогноз по отмене масочного режима
09:07 Общество В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцинации от COVID-19
23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД
23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД
12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции
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17:46 Город (Москва и область) Воробьев назвал условие отмены коронавирусных ограничений в Подмосковье