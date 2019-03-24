24 марта. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Об этом сообщается в официальном микроблоге транспортного комплекса Москвы.



ДТП произошло около дома 35 по Кутузовскому проспекту. На съезде с ТТК водитель 1988 года рождения не справился с управлением. Он погиб.



Отмечается, что ранее ему было выписано 54 штрафа за нарушение ПДД, в основном – за превышение скорости.