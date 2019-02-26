26 февраля. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Переведенском переулке, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Пожар произошел ночью в одной из квартир дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В ходе ликвидации пожара из здания было спасено 5 человек, в том числе 1 ребенок. Кроме того, в целях безопасности из здания было эвакуировано еще 20 человек.



В течение 40 минут пожар был ликвидирован. О причинах возникновения пожара не сообщается.