9 сентября. Mossovetinfo.ru – Один из участников несогласованной акции 9 сентября в центре Москвы оказал активное сопротивление и противодействие сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



Гражданин был задержан, доставлен в территориальный отдел полиции.



Ранее сообщалось, что в несогласованной акции на Пушкинской площади приняли участие около 2000 человек.