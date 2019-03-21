21 марта. Mossovetinfo.ru – Из банковской ячейки в центре Москвы похищено около 28 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.



В полицию обратился мужчина 1978 года рождения, который сообщил, что поместил в ячейку одного из банков 27 миллионов 818 тысяч рублей. Однако недавно он обнаружил, что этих денег в ячейке нет. По словам потерпевшего, доступ к ячейке имел еще один человек, на которого была оформлена доверенность, однако ключи от ячейки ему не выдавались.



По данному факту начата доследственная проверка.