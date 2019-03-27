27 марта. Mossovetinfo.ru – Около 300 человек эвакуировали из школы на Литовском бульваре из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



На место происшествия выехали представители экстренных служб, помещение школы обследуют кинологи.