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Происшествия     26.04.2019 14:46

Около 3 тысяч человек эвакуировано из главного здания РГУ нефти и газа из-за пожара

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Теги:  пожар  РГУ нефти и газа  эвакуация 

26 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 3 тысяч человек эвакуировано из здания Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина в связи с пожаром, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Пожар произошел в здании РГУ на Ленинском проспекте. По предварительной информации пожар возник в одной из аудиторий, в самом здании сильное задымление. Также сообщается, что на шестом этаже произошло частичное обрушение потолка.

Данных о пострадавших на данный момент нет.


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Теги: 
пожар  РГУ нефти и газа  эвакуация 

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