26 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 3 тысяч человек эвакуировано из здания Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина в связи с пожаром, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Пожар произошел в здании РГУ на Ленинском проспекте. По предварительной информации пожар возник в одной из аудиторий, в самом здании сильное задымление. Также сообщается, что на шестом этаже произошло частичное обрушение потолка.
Данных о пострадавших на данный момент нет.
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