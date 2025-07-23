Другие материалы
Происшествия
08.08.2025, 09:33
Около 4,8 млн руб предварительно похитили грабители на почте на юге Москвы
8 августа — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоят...
Происшествия
05.08.2025, 12:05
В центре Москвы 300 человек задержаны спецназом Росгвардии за нарушение миграционного законодательства
5 августа — Mossovetinfo.ru — Около 300 мигрантов-нелегалов задержано в Москве в ходе профилактической операции с уча...
Происшествия
23.07.2025, 07:50
Есть погибший, 10 человек пострадали на пожаре в жилом доме в Москве на Мытной улице
23 июля — Mossovetinfo.ru — Столичный СК проводит доследственную проверку по факту пожара в жилом доме на юге Москвы ...