 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     08.08.2025 09:33

Около 4,8 млн руб предварительно похитили грабители на почте на юге Москвы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  почта  грабеж  прокуратура 

8 августа — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств открытого хищения денежных средств (грабежа – ред.) в размере около 4,8 млн руб предварительно в отделение почты на ул. Медиков с участием двоих неизвестных в масках.

«По предварительным данным, утром в отделение почты на ул. Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 млн руб», сообщает прокуратура Москвы в своем официальном телеграм-канале.

Также сообщается, что прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  почта  грабеж  прокуратура 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:33 Происшествия Около 4,8 млн руб предварительно похитили грабители на почте на юге Москвы

11:19 В мире Представитель Кремля Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

10:21 Общество «Сначала — инфраструктура, а уже потом — новостройки», - инициативы Справедливой России

23:30 В мире Трамп планирует лично встретиться с Путиным в ближайшие недели

19:05 В мире Трамп ввёл дополнительную 25-процентную пошлину на индийские товары из-за продолжающихся закупок российской энергии

Актуальные материалы

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru