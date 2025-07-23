Около 4,8 млн руб предварительно похитили грабители на почте на юге Москвы

8 августа — Mossovetinfo.ru — Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств открытого хищения денежных средств (грабежа – ред.) в размере около 4,8 млн руб предварительно в отделение почты на ул. Медиков с участием двоих неизвестных в масках.



«По предварительным данным, утром в отделение почты на ул. Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись. Предварительно похищено порядка 4,8 млн руб», сообщает прокуратура Москвы в своем официальном телеграм-канале.



Также сообщается, что прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности.