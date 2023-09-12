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Происшествия     14.09.2023 09:33

Олег Митволь признал вину по делу о крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро

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Теги:  Митволь  Олег Митволь  мошенничество  метро  признание 

14 сентября — Mossovetinfo.ru — Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь признал вину по делу о крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дело начали рассматривать 14 сентября в Железнодорожном районном суде Красноярска. В ответ на вопрос судьи, согласен ли он с обвинением, Митволь ответил положительно.

«Да, согласен», — сказал бывший замглавы Росприроднадзора

С подсудимым ранее заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Также, как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олег Митволь заявил на суде, что у него обнаружены серьезные проблемы со здоровьем из-за неоказания медпомощи в СИЗО.

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Теги: 
Митволь  Олег Митволь  мошенничество  метро  признание 

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