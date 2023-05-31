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Происшествия     01.06.2023 16:46

Осужден за взятку руководитель теруправления Московской области — следком

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Теги:  Московская область  взятка  следствие  суд  приговор  Росимущество  руководитель 

1 июня — Mossovetinfo.ru — В Московской области бывший руководитель территориального управления Росимущества Московской области признан виновным в совершении коррупционного и должностного преступлений и ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за неправомерное содействие в реализации земельного участка размером 260 кв.м., расположенного в Одинцовском округе, без проведения обязательных торгов по заниженной стоимости и причинении ущерба государству в размере 1,3 млрд. рублей,  —  сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Приговор в законную силу не вступил.

"Взятка в сумме 296 тыс. рублей представляла собой оплату перелета и гостиничного номера для отдыха на одном из курортов Краснодарского края", - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Московская область  взятка  следствие  суд  приговор  Росимущество  руководитель 

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