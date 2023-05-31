Осужден за взятку руководитель теруправления Московской области — следком

1 июня — Mossovetinfo.ru — В Московской области бывший руководитель территориального управления Росимущества Московской области признан виновным в совершении коррупционного и должностного преступлений и ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за неправомерное содействие в реализации земельного участка размером 260 кв.м., расположенного в Одинцовском округе, без проведения обязательных торгов по заниженной стоимости и причинении ущерба государству в размере 1,3 млрд. рублей, — сообщает ГСУ СК России по Московской области.



Приговор в законную силу не вступил.



"Взятка в сумме 296 тыс. рублей представляла собой оплату перелета и гостиничного номера для отдыха на одном из курортов Краснодарского края", - отмечается в сообщении.