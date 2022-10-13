Осуждены виновные в незаконной вырубке и хищении древесины в г.о. Луховицы Подмосковья - УФСБ

13 октября. Mossovetinfo.ru - За незаконную вырубку леса в Московской области приговором Луховицкого районного суда Московской области Ивлев Д.П. и Зязин Д.И. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» и п. «а» ч. 2 ст. 158 «Кража» УК России с назначением наказания 1 год и 8 месяцев и 1 год и 6 месяцев лишения свободы, соответственно, с отбыванием наказаний в исправительной колонии общего режима и возмещением ущерба в размере 34,5 млн рублей, - сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области. Обвиняемые вину признали, приговор вступил в законную силу.



"УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность граждан Российской Федерации Ивлева Д.П. и Зязина Д.И., причастных к незаконной вырубке и хищению древесины в г.о. Луховицы Московской области.

В результате проведенных Управлением оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Ивлев Д.П., являясь комендантом полигона АО «ЛИИ им. М.М. Громова», в течение 2021 года совместно со своим родственником Зязиным Д.И., не имея порубочных билетов, под видом очищения леса после пожара вырубили более 1000 деревьев породы «сосна» с целью их дальнейшей реализации и личного обогащения", - отмечается в сообщении.