Другие материалы
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Происшествия
05.06.2019, 11:10
Отель «Савой» в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва
5 июня. Mossovetinfo.ru – Отель «Савой» на улице Рождественка в центре Москвы эвакуируют после сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник....
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Происшествия
04.06.2019, 13:32
В результате ДТП перекрыт съезд с МКАД на Ленинский проспект
4 июня. Mossovetinfo.ru – Съезд с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект в сторону центра перекрыт в результате ДТП, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения...
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Происшествия
04.06.2019, 11:53
Четверо человек, из них двое детей, спасено при пожаре на юго-западе Москвы
4 июня. Mossovetinfo.ru – Пожарные спасли четырех человек, в том числе двоих детей при пожаре на юго-западе Москвы, сообщается на официальном сайт московского управления МЧС. Пожар произошел ...