Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     05.06.2019 11:10

Отель «Савой» в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  телефонный терроризм  эвакуация 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Отель «Савой» на улице Рождественка в центре Москвы эвакуируют после сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что из здания уже эвакуировано 40 человек, специалисты начали проверку помещений отеля.

Официального подтверждения данной информации пока нет.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
телефонный терроризм  эвакуация 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:10 Происшествия Отель «Савой» в центре Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва

10:57 Город (Москва и область) Сезон торговли клубникой открылся в Москве

10:42 Город (Москва и область) Жилой дом по программе реновации начали строить в Текстильщиках

10:10 Город (Москва и область) ЦОДД предупредил москвичей о затруднениях на дорогах 5 июня

09:52 Власть Утвержден план реализации стратегии экологической безопасности России

Актуальные материалы

11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru