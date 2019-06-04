5 июня. Mossovetinfo.ru – Отель «Савой» на улице Рождественка в центре Москвы эвакуируют после сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.



Сообщается, что из здания уже эвакуировано 40 человек, специалисты начали проверку помещений отеля.



Официального подтверждения данной информации пока нет.