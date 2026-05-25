Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона на поезд Москва-Симферополь

8 июня — Mossovetinfo.ru — Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после атаки дрона на поезд Москва-Симферополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика ""Гранд Сервис Экспресс".



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.



"Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы", - говорится в сообщении перевозчика.

Также перевозчик сообщает, что поврежден локомотив поезда №68 Москва - Симферополь.