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Происшествия     08.06.2026 06:25

Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона на поезд Москва-Симферополь

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Теги:  Крым  поезд  дрон  БПЛА  атака 

8 июня — Mossovetinfo.ru — Пассажиры всех поездов на территории Крыма были эвакуированы после атаки дрона на поезд Москва-Симферополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на перевозчика ""Гранд Сервис Экспресс".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.

"Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы", - говорится в сообщении перевозчика.
Также перевозчик сообщает, что поврежден локомотив поезда №68 Москва - Симферополь.

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Теги: 
Крым  поезд  дрон  БПЛА  атака 

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