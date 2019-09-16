16 сентября. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 годам колонии.
Согласно материалам дела, Устинов являлся активным участником массовых беспорядков 3 августа. Старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, который во время задержания оказал активное сопротивление. В результате полицейский получил вывих плеча.
Прокуратура попросила у суда наказания для Установа в виде 6 лет колонии общего режима. Сам Устинов свою вину не признал.
Несанкционированная акция оппозиции прошла в Москве 3 августа, в ней приняли участие около 1500 человек. В ходе акции полиция задержала порядка 600 человек.
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