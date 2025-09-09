Другие материалы
Происшествия
29.09.2025, 12:51
Пенсионерка и ее 6-летний внук погибли после сбития БПЛА в Подмосковье – губернатор
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье, в Воскре...
Происшествия
26.09.2025, 12:15
18 вагонов с бензином сошли с рельсов при ДТП с грузовиком в Смоленской области, начался пожар
26 сентября — Mossovetinfo.ru — «В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомоти...
Происшествия
09.09.2025, 10:11
Врач скорой, приехавший по вызову, выпал с 18 этажа на севере Москвы
9 сентября — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью на севере Москвы e элитного ЖК было обнаружено тело врача-педиатра ско...