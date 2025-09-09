Пенсионерка и ее 6-летний внук погибли после сбития БПЛА в Подмосковье – губернатор

29 сентября — Mossovetinfo.ru — Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье, в Воскресенске, в частном доме, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Воробьев пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь.



«Этой ночью силами ПВО сбито 4 беспилотника на территории Воскресенска и Коломны.



К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», сообщил губернатор Подмосковья.



В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме указанного случая, нет. На месте работают экстренные службы. Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жильё — окажем всю необходимую помощь и поддержку, сообщил губернатор региона.