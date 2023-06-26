 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     01.07.2023 20:50

По данным МВД Франции, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Франция  беспорядки  МВД  Минюст  Макрон 

1 июля — Mossovetinfo.ru — По данным МВД Франции, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей, магазины. Ранения получили 79 сотрудников правоохранительных органов. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес намеченный на 2-4 июля государственный визит в ФРГ в связи с протестами, беспорядками во Франции. Об этом сообщила в субботу канцелярия главы германского государства Франка-Вальтера Штайнмайера.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня в парижском пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям.

Около 45 тысяч полицейских будут вновь задействованы этой ночью в связи с беспорядками во Франции, значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.

1 июля мэр французского Лиона попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщила в субботу газета Monde.

Мэр заявил, что накануне вечером полицейских было недостаточно, чтобы противостоять беспорядкам и что минувшей ночью город столкнулся с беспрецедентным насилием, которое происходило с невиданной ранее интенсивностью и повлекло многочисленные последствия десятки сожженных магазинов и машин.

Два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро грозит родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции сообщил глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти в субботу в эфире телеканала LCI.

Глава Минюста призвал прокуроров напоминать родителям об этом законе каждый раз, когда ребенок в сопровождении своих родителей предстает перед ними.

Эрик Дюпон-Моретти заявил, что около 30% из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков – несовершеннолетние.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Франция  беспорядки  МВД  Минюст  Макрон 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

21:16 Город (Москва и область) Денис Мантуров и Сергей Собянин посетили предприятия индустриального парка «Руднёво»

20:50 Происшествия По данным МВД Франции, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей

09:13 Другое Верховный суд США заблокировал план Джо Байдена по списанию студенческих долгов

19:08 Общество Роскомнадзор ограничил доступ в РФ к сайтам медиагруппы и холдинга «Патриот»

14:59 В мире 170 млрд евро международной помощи с начала конфликта (СВО) с РФ получила Украина - Синьхуа

Актуальные материалы

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

10:10 Другое Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»

14:10 В России Путин, обращаясь к участникам пресечения попытки мятежа: вы защитили конституционный строй, фактически остановили гражданскую войну

09:30 Общество Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru