По данным МВД Франции, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей

1 июля — Mossovetinfo.ru — По данным МВД Франции, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей, магазины. Ранения получили 79 сотрудников правоохранительных органов. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.



Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес намеченный на 2-4 июля государственный визит в ФРГ в связи с протестами, беспорядками во Франции. Об этом сообщила в субботу канцелярия главы германского государства Франка-Вальтера Штайнмайера.



Массовые беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня в парижском пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям.



Около 45 тысяч полицейских будут вновь задействованы этой ночью в связи с беспорядками во Франции, значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель, заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд Дарманен.



По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.



1 июля мэр французского Лиона попросил отправить в город полицейское подкрепление на фоне тяжелой ситуации с массовыми беспорядками после убийства полицейскими 17-летнего подростка, сообщила в субботу газета Monde.



Мэр заявил, что накануне вечером полицейских было недостаточно, чтобы противостоять беспорядкам и что минувшей ночью город столкнулся с беспрецедентным насилием, которое происходило с невиданной ранее интенсивностью и повлекло многочисленные последствия десятки сожженных магазинов и машин.



Два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро грозит родителям, чьи маленькие дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках ночью во Франции сообщил глава Минюста Эрик Дюпон-Моретти в субботу в эфире телеканала LCI.



Глава Минюста призвал прокуроров напоминать родителям об этом законе каждый раз, когда ребенок в сопровождении своих родителей предстает перед ними.



Эрик Дюпон-Моретти заявил, что около 30% из 2,4 тысячи задержанных во Франции за четыре ночи беспорядков – несовершеннолетние.