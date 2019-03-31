31 марта. Mossovetinfo.ru – По факту наезда таксиста на сотрудника ДПС на Третьем транспортом кольце возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.



Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».



По данным следствия, 31 марта на внешней стороне ТТК в районе Тестовской улицы таксист на автомобиле «Шкода Рапид» наехал на инспектора ДПС. Последний получил множественные травмы и был незамедлительно госпитализирован. Таксист был доставлен на допрос.