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Происшествия     31.03.2019 12:32

По факту наезда таксиста на сотрудника ДПС в Москве возбуждено уголовное дело

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Теги:  такси  ДПС  уголовное дело 

31 марта. Mossovetinfo.ru – По факту наезда таксиста на сотрудника ДПС на Третьем транспортом кольце возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным следствия, 31 марта на внешней стороне ТТК в районе Тестовской улицы таксист на автомобиле «Шкода Рапид» наехал на инспектора ДПС. Последний получил множественные травмы и был незамедлительно госпитализирован. Таксист был доставлен на допрос.


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Теги: 
такси  ДПС  уголовное дело 

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